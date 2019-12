Weil sein Asylverfahren noch immer nicht abgeschlossen war - allerdings hatte der Mann selbst erforderliche Unterlagen bis dato noch nicht übermittelt -, ist ein 29-jähriger Verdächtiger am Freitagmorgen in der Einwanderungsbehörde im Wiener Bezirk Josefstadt ausgerastet. Er bedrohte die Mitarbeiterin und drohte überdies mit einem Amoklauf. Die Polizei war rasch an Ort und Stelle.