Was Rapid wohl mit der gleichen Elf (einzig Murg wäre eine Alternative) wie in Pasching versuchen könnte. Unter der Woche gab es keine neue Hiobsbotschaft, es bleibt bei sieben Ausfällen. Dafür ist Arase (oben im Bild) gesetzt: „Er hat sich auf mehreren Positionen einen Stammplatz erkämpft“, so Kühbauer über den Youngster. Für den es morgen auch das erste Derby in Hütteldorf wird.