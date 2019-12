„Werden Rendi-Wagner unterstützen“

Die zuletzt sehr öffentlich geführte Debatte rund um die SPÖ-Bundesführung hält Hacker zudem für unnötig: „Es gibt in der Partei Diskussionen, die sind aber in der Partei zu führen und nicht über die Partei.“ SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner werde man auch unterstützen, „wenn es gerade schwierig ist“. Ob er, Hacker, als Bundesparteichef zur Verfügung stünde? Der Sozialstadtrat verneint: „Ich war in meinem Leben schon so oft Gegenstand von Spekulationen, was ich alles werden will - und nichts davon bin ich geworden.“