Beste Allrounder

Zum „besten Allrounder“ unter allen heuer getesteten Smartphones kürten die Experten - ex aequo - mit 121 Punkten das Huawei Mate 30 Pro und das Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (ähnlich dem hierzulande erhältlichen Xiaomi Mi Note 10). Beide lieferten in nahezu allen Bereichen „exzellente“ Resultate, so die Tester. Dennoch gibt es, wenn auch nur sehr feine Unterschiede: Während das Huawei aufgrund des besseren Rauschverhaltens im Foto-Bereich etwas besser abschneidet, hat das Xiaomi beim Zoomen die Nase vorn.