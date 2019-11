Es ist keine zwei Monate her, dass der ehemalige Vizekanzler im Zuge einer zack zack zack einberufenen Pressekonferenz verkündete, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen. Nach dem Bekanntwerden der Spesenaffäre rund um Mietzuschuss und Gucci-Tascherl wollte er ja eigentlich „keine politische Funktion mehr“ anstreben. Der daraufhin gelöste Consulter-Gewerbeschein scheint aber nicht so schnell gebraucht zu werden - Strache bot Anfang der Woche seinen Rücktritt vom Rücktritt an. Der Posten als Wiener Parteichef dürfte ihm nun doch besser gefallen als ein Job in der Privatwirtschaft.