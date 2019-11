Mit so einem Erfolg könnte man sich Häuser rund um den Erdball kaufen. Dennoch ist Wolfgang Porsche mit Salzburg sehr verbunden. Er lebt in Zell am See im „Schüttgut“ – ein 600 Jahre alter Gutshof, den sein Großvater Ferdinand 1941 kaufte. Dort betreibt er einen Bio-Bauernhof mit 200 Rindern. Außerdem ist er leidenschaftlicher Jäger und Autosammler – natürlich der Marke Porsche. In seinem Besitz befindet sich außerdem das Schloss Prielau, das er zu einem Gourmetrestaurant umbaute, und die Porsche GmbH ist zu 48 Prozent an den Schmittenhöhebahnen beteiligt. Seit 2013 ist Porsche Ehrenbürger von Zell am See.