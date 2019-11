Wie die Wiener Polizei am Montag berichtete, war es zum Überfall am 24. Oktober gegen 17.30 Uhr am Rennbahnweg in Donaustadt gekommen. Nach Angaben von Sprecher Paul Eidenberger hatte die Unbekannte einen Vorwand genutzt, um sich die Türe der Wohnung ihres Opfers öffnen zu lassen. Ihre drei Komplizen lagen zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Lauer. Als die Wohnungstür geöffnet wurde, schlug das Quartett auch buchstäblich zu.