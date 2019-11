Wie ein Wiener Café wirkten die Räumlichkeiten in der Zentrale der Sparkasse Oberösterreich in Linz, in denen gestern Vertreter von heimischen Bauträgern und Wohnungsgesellschaften Platz nahmen. Stefanie Christina Huber, ab Jänner Vorstandsvorsitzende des Geldinstituts, sprach dort vor versammelter Runde mit dem für Wohnbau zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner über die Herausforderungen und die Zukunft des Wohnbaus. „Die Nachfrage von Privatpersonen und Investoren bleibt hoch, deshalb wird auch die Bautätigkeit weiter boomen“, betonte außerdem Gudrun Egger von der Erste Group.