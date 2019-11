Ein kleines Experiment wurde zur großen Bewegung

„Für uns ist das alles ein Experiment. Unser Startziel, Salvinis Wahlkampagne zu stören, ist voll aufgegangen. Jetzt wollen wir weiter wachsen“, meinte Santori. Er gehöre keiner politischen Partei an, beteuert der 32-jährige Sporttrainer. Sein Ziel sei lediglich, einen friedlichen Widerstand gegen die populistischen Slogans Salvinis zu leisten, damit dieser in der ehemaligen roten Hochburg, der Region Emilia Romagna, nicht Fuß fassen kann. Inzwischen weitet sich die Protestbewegung aus. Anti-Salvini-Demonstrationen sind am Samstag in Reggio Emilia, am Sonntag in Rimini und am 30. November in Florenz vorgesehen. Sardinen-Gruppen entstanden inzwischen auch in Mailand, Rom und Süditalien.