Thumersbach könnte über die Ufer treten

In Zell am See droht der Thumersbach über die Ufer zu treten. Mit schwerem Gerät wird aktuell versucht, Verklausungen an der Brücke zu verhindern. Die Thumerbacher Landesstraße bleibt bis auf weiteres gesperrt. Die Lawinengefahr in den Hohen Tauern ist groß, im den Niederen Tauern und den Lungauer Nockbergen erheblich.