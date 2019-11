Gegen 13.45 Uhr fuhr die Pkw-Lenkerin auf der Gaswerkstraße und wollte in die Wetzelsdorfer Straße einbiegen. Gleichzeitig fuhr die 70-jährige Grazerin am Radweg über die Kreuzung. Die Autofahrerin hielt zwar an, schätzte aber wahrscheinlich die Entfernung zur Radfahrerin falsch ein. Als sie wieder los fuhr, krachte sie mit der 70-Jährigen zusammen.