Strache in die Privatwirtschaft? - „Ich nehme ihn beim Wort“

Was Strache und sein mögliches Antreten bei der Wien-Wahl angeht, so meinte Nepp, er nehme den ehemaligen Parteichef „beim Wort“, als dieser in einer Pressekonferenz gesagt habe, sich in der Privatwirtschaft verwirklichen zu wollen. Die Prüfung jener Belege, die Strache als Spesen mit der Wiener FPÖ abgerechnet hat, steht übrigens kurz vor dem Ende: „Wir sind im Fertigwerden“, informierte der designierte Landesparteiobmann. Bisher habe es seitens der Partei keine Auffälligkeiten gegeben, hieß es. Die Abrechnungen werden von einem externen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. „In den nächsten Tagen“ soll die Überprüfung abgeschlossen sein, kündigte Nepp nun an. Dann würden auch die Medien über Ergebnisse und Details informiert werden.