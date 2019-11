Per Anhalter nach Hauzenberg

Wenig später konnten deutsche Polizisten die Ausreißer im Bereich der Realschule antreffen. Beim Überprüfen ihrer Personalien stellte sich heraus, dass die Zwei in Österreich als vermisst gemeldet sind. Die beiden gaben an, am Sonntagnachmittag mit dem Zug von Linz nach Passau gefahren zu sein und anschließend per Anhalter nach Hauzenberg. Über das Zentrum in Passau verständigten die Hauzenberger Polizeikräfte die österreichischen Kollegen. Kurz vor Mitternacht wurden die Jugendlichen unverletzt an ihre Eltern übergeben.