Kommunikation über das Darknet

Demnach stand er seit 2016 mit russischen Auftragstätern und Kfz-Banden in Verbindung, mit denen er über das so genannte „Darknet“ kommunizierte. Nachdem er im Jahr 2016 in Wien seine ersten beiden Mercedes-Sprinter veruntreut und nach Litauen verschoben hatte, stieg er immer wieter in der Bandenhierarchie auf. Er hatte seither die zusätzliche Aufgabe, Komplizen anzuheuern, und diese bei der Erschleichung von Schengen-Visa zu unterstützen oder gefälschte Führerscheine für sie zu organisieren.