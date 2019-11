Der Beschluss der Grünen, in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP treten zu wollen, hat Österreichs Politlandschaft am Sonntag regelrecht auf den Kopf gestellt: Einstimmig beschloss die Öko-Partei auf die einst aus grünen Reihen so hart kritisierte Kurz-ÖVP zugehen zu wollen. Letztlich wohl am ehesten, um ein neues Türkis-Blau zu verhindern. Man wolle für Österreich ein anderes Bild als Ibiza, erklärte Parteichef Werner Kogler. Während die FPÖ die Grundpfeiler der Republik einstürzen sieht, kommt aus Koglers Team vorsichtiger Optimismus. Und alle warten nun auf die für Montag angekündigte Antwort der ÖVP, die allerdings so gut wie feststeht.