Salzburg-Lehen, Salzburg-Itzling und der Koppler Ortsteil Guggenthal: Dort haben Einbrecher in den letzten Tagen zugeschlagen. In Lehen drangen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in zwei Lokale ein und stahlen Bargeld aus den Kassen, in Itzling waren Einbrecher drei Tage zuvor zugange und rissen sich im Schutz der Dunkelheit die Einnahmen aus dem Tagesgeschäft unter den Nagel.