Wieder sondierten ÖVP und Grüne am Dienstag mehrere Stunden im Winterpalais in der Wiener Innenstadt, und auch diesmal wurde die Öffentlichkeit nicht über Gesprächsinhalte informiert. „Vielleicht“ werde er schon nach der letzten Sondierungsrunde am Freitag kundtun, ob er sich echte Regierungsverhandlungen mit den Grünen vorstellen könne, erklärte ÖVP-Chef Sebastian Kurz auf eine entsprechende Frage in Sachen Fahrplan - spätestens am Montag wird darüber aber Klarheit herrschen.