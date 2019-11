Nach dem Überfall auf eine Salzburger Juwelierfamilie am 15. August hat ein tschechisches Spezialkommando am Dienstag um 4.30 Uhr in Prag einen 42-jährigen Verdächtigen festgenommen. Zudem gaben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Details zu der Home-Invasion bekannt. So dürften die Täter die Villa der Familie am Rand der Landeshauptstadt als Mountainbiker verkleidet ausgekundschaftet haben.