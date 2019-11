Deutschlands Außenminister Heiko Maas hat grundsätzliche Zweifel an einer Beteiligung des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei am Aufbau des deutschen 5G-Mobilfunknetzes geäußert. Bei Huawei handle es sich um „ein Unternehmen, das durch gesetzliche Bestimmungen, die es in China gibt, vom Staat abhängig ist und dem Staat Informationen durchleiten muss“, sagte Maas in Berlin.