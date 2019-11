Nach der dramatischen Home Invasion bei einer Salzburger Juwelierfamilie am 15. August hat ein Spezialkommando am Dienstag um 4.30 Uhr in Prag einen Tschechen (42) festgenommen. Der Verdächtige dürfte laut „Krone“-Infos der Boss der dreiköpfigen Räuberbande gewesen sein. Zudem gaben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Details zu dem Fall bekannt. So dürften die Täter die Villa der Familie am Rand der Landeshauptstadt als Mountainbiker verkleidet ausgekundschaftet haben.