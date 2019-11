Ergebnisse des Qualifyings für den Formel 1 Grand Prix der USA in Austin am Samstag

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:32,029 Min.

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,012 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,067

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 0,108

5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 0,292

6. Alexander Albon (THA) Red Bull 0,519

7. Carlos Sainz (ESP) McLaren 0,818

8. Lando Norris (GBR) McLaren 1,146

9. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1,459

10. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1,572 (in Q3)

11. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:33,815

12. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:33,979

13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:13,989

14. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:34,100

15. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:34,158 (alle in Q2)

16. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:34,226

17. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:34,369

18. George Russell (GBR) Williams 1:35,372

19. Sergio Perez (MEX) Racing Point 1:35,808

20. Robert Kubica (POL) Williams 1:35,889 (alle in Q1)