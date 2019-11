Das Mädchen war am Samstag gegen 10.50 Uhr auf dem Bahnhof in Kamen bei Dortmund von der Flasche am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei berichtete, der Vater habe das Kind auf dem Arm die Stiegen nach oben zum Bahngleis getragen, als das Wurfgeschoss die Zweijährige traf. In kritischem Zustand wurde die Kleine zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Samstagvormittag hieß es, die akute Lebensgefahr sei gebannt, das Kind sei nach einer Operation stabil.