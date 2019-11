Ein weiterer Grund für das Comeback der Reisebüros: Nur am Strand zu liegen, ist für viele Österreicher passé. Gefragt sind Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben. „Individuelle Reisen, die nach den speziellen Wünschen der Kunden im Bausteinsystem zusammengestellt werden, haben zugenommen“, berichtet Raiffeisen-Reisen-Chef Bernd Knoflach. Da sei der Kunde dann auch gerne bereit, mehr zu zahlen, ergänzt Math: „Wir merken auch ein Plus bei Mietwagen- und Ausflugsbuchungen bereits vor der Reise.“