Ein 16-Jähriger hat in Tschagguns im Montafon einem 21-Jährigen Geld abgenötigt und ihn mit einem Taschenmesser am Oberkörper verletzt. Der 16-Jährige hatte den Mann schon öfters um Geld gefragt, in der Vorwoche verweigerte dieser aber die Herausgabe. Daraufhin stach der Jugendliche mit einem Taschenmesser auf sein Gegenüber ein und nahm 100 Euro aus seiner Geldbörse.