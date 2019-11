Doch damit nicht genug: Wie es weiter hieß, soll er Teile der sterblichen Überreste seiner Bekannten offenbar zubereitet und in der Folge gegessen haben. Die Reste verpackte der Mann und entsorgte die Pakete in Teichen in der gesamten Stadt. Die grauenhaften Taten blieben zunächst aber unbemerkt, hieß es weiter. So hätten zumindest zwei seiner Opfer keine Verwandten oder Familienangehörigen mehr gehabt, die ein Verschwinden hätten bemerken können.