20.000 Euro für neuen Rasen

Damit dies auch wirklich der Fall ist, wurden in der Merkur-Arena zuletzt Extraschichten eingelegt. Für 20.000 Euro sind bei Flutlicht bis spät in die Nacht vor dem Südtor 600 m2 Rasen neu verlegt worden. „Aufgrund der Mehrfachbelastung und auch dem Schatten der Tribüne war der Rasen in diesem Bereich leider ramponiert. Die Arbeiten werden aber am Mittwoch abgeschlossen sein und wir gehen davon aus, dass es keine Probleme geben wird“, stellt Karl Altenburger, Betriebsleiter der Stadionverwaltung, klar.