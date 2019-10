Das Wunder von Kärnten

Ein Mädchen ist ihm in bester Erinnerung geblieben: „Damals war ich noch an der Universitätsklinik in Graz tätig. Das Mädchen litt an Leukämie und wollte nur von mir behandelt werden. Leider konnten wir sie nicht heilen - und damals hat mich die Mutter getröstet.“ Unvergessen bleibt auch die Geschichte von Michaela, die später als „Wunder von Kärnten“ verfilmt wurde. Das Herz des damals erst dreijährigen Mädchens stand 30 Minuten still, nachdem es in einen Teich gefallen war.