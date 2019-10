Von Belgien über Wales nach England geschifft

Der Anhänger soll zuvor per Schiff vom belgischen Hafen Zeebrugge über Wales nach England geschifft worden sein. Er passierte am vergangenen Samstag die Grenze zu Großbritannien. Auch die belgischen Behörden nahmen entsprechende Ermittlungen auf. Diese „werden sich auf die Organisatoren und alle anderen Beteiligten des Transports fokussieren“, hieß es am Donnerstag von der belgischen Staatsanwaltschaft. Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass der fragliche Anhänger am Dienstag um 14.49 Uhr in Zeebrugge an der belgischen Küste angekommen sei und den Hafen noch am selben Nachmittag verlassen habe.