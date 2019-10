Eigentlich ist die Sanierungsphase des Plabutschtunnels fast abgeschlossen - wegen Systemtests ist er aber aktuell in der Nacht gesperrt und wird dann um fünf Uhr in der Früh, pünktlich vor Beginn der Pendlerlawine, wieder für den Verkehr freigegeben. Doch am Mittwoch kam alles anders: „Wegen eines Softwarefehlers der Lüftungssteuerung konnten wir den Verkehr aus Sicherheitsgründen nicht freigeben“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik.