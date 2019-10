Jeden Tag aufstehen, entweder mit dem Auto im Stau stehen oder mit Unmengen anderer Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen. Dann acht Stunden in einem Büro abspulen. Auf das hatte Oliver Hüttl aus Halbturn keine Lust mehr. Er machte seinen Traum zum Beruf und hatte dabei klare Ziele vor Augen: „Fisch und Meeresfrüchte essen, wie es die Menschen in mediterranen Ländern machen. Schnell, frisch und genial. Das ist bei uns sehr schwer zu finden“, sagt Hüttl über sein Projekt. Bald hatte er auch das nötige Team aufgestellt, um die Schätze des Meeres würdig zu präsentieren. Nun tourt er mit dem „Seeteufel“-Truck zu Streetfoodfestivals, die derzeit in allen Bundesländern aus dem Boden schießen.