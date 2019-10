In Stiegenhaus gedrängt

Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, am 6. Oktober eine 22-Jährige vom Enkplatz in Simmering bis zu einem Mehrparteienhaus in der Kopalgasse verfolgt zu haben. Als die junge Frau die Tür öffnete, soll er sich ins Stiegenhaus gedrängt haben. Dort soll er dem Opfer einen Schlag versetzt und es in den Keller gezerrt haben.