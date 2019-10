Die Salzburger führten dank eines Doppelschlags im ersten Drittel vermeintlich sicher. Florian Baltram und John Hughes hatten innerhalb von 24 Sekunden auf 2:0 für die Gastgeber (12.) gestellt. Doch Fehervar, das in dieser Saison auswärts noch nicht gewonnen und nur zwei Treffer erzielt hatte, steckte nicht auf. Yogan (22.), Tikkanen (58.) und Koger (36 Sekunden vor dem Ende) drehten das Match gegen den Favoriten. Damit gingen die „Bullen“ erstmals in dieser Saison und nach drei Heimsiegen in Serie ohne Punkt vom Eis.