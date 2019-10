Logistisch sind die Wochen nach dem Wahlerfolg für die Grünen, die am Sonntag auch bei der Landtagswahl in Vorarlberg hervorragend abschnitten, alles andere als einfach. Das sah man auch am Montagvormittag: Insgesamt 26 neue Abgeordnete stellten sich vor - und brauchen nun freilich auch Personal in jener Partei, die in den vergangenen zwei Jahren ihren Betrieb de facto komplett heruntergefahren hat. Dazu kommt, dass Parteichef Kogler noch am Verhandlungsteam für den Koalitionspoker mit der ÖVP bastelt.