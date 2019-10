Auch am Wochenende wieder Gewalt in Hongkong

Auch am Wochenende kam es in Hongkong wieder zu teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Protestteilnehmer errichteten in mehreren Stadtteilen Straßenblockaden und griffen Geschäfte pro-chinesischer Händler an.