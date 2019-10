Russland steht indes seit Sonntag als 3. Teilnehmer an der EURO 2020 fest! Der WM-Viertelfinalist von 2018 gewann auswärts gegen Zypern durch Treffer von Denis Tscheryschew (9., 92.), Magomed Osdojew (23.), Artem Dsjuba (79.) und Alexander Golowin (89.) mit 5:0 und ist damit schon zwei Partien vor Schluss nicht mehr aus den Top-2 der Gruppe I zu verdrängen. Der noch makellose Spitzenreiter Belgien, der so wie Italien sein EM-Ticket bereits in der Tasche hat, siegte in Kasachstan mit 2:0. Noch alles offen ist in Pool E: Kroatien (14) verteidigte mit einem 1:1 in Wales (8) Rang eins, der Vorsprung auf den gegen Aserbaidschan mit 1:0 siegreichen Verfolger Ungarn (12) schrumpfte aber auf zwei Zähler. Kroatien durfte nach einem Treffer von Nikola Vlasic (9.) schon vom EM-Ticket träumen, Gareth Bale (45.+3) machte den Gästen kurz vor der Pause aber noch einen Strich durch die Rechnung.