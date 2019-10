In Vorarlberg sind 4 Prozent (459) der im Jahr 2019 neuangemeldeten Autos nur mit Strom unterwegs, in der Steiermark sind es 3,3 Prozent (1144). Schlusslicht ist Kärnten mit 2,4 Prozent (325). Auch wenn die weiß-grüne Mark damit Vizemeister ist, ist noch viel Luft nach oben. So sagte etwa ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold kürzlich im „Krone“-Interview: „In zehn Jahren werden 25 Prozent der Neuzulassungen reine E-Autos sein. Und es wird kein einziges Fahrzeug ohne irgendeinen Strom-Anteil auf Österreichs Straßen unterwegs sein.“