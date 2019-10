Punkto Lebensqualität ist Wien international top - die Hauptstadt wurde in einem globalen „Best Big Cities“-Ranking gerade auf Platz 4 gewählt -, aber auch was den Wirtschaftsstandort anlangt, weist die Kurve nach oben. Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen und Wirtschaft, steigt aufs Gaspedal: „Wien zeigt, dass es Wirtschaft kann. Wir haben bereits über 220 internationale Ansiedlungen hier, 50 Prozent aller Ansiedlungen in Österreich finden in Wien statt.“