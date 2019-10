Nach dem Treffen am Dienstag erklärte Seehofer, einige Länder, die in der Vergangenheit schon Bootsmigranten aufgenommen hätten, hätten sich „positiv geäußert“ - etwa Luxemburg, Portugal und Litauen. Andere Staaten seien so sehr durch Migration belastet, dass sie keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen könnten, etwa Griechenland und Spanien. Länder wie Polen und Ungarn wollten ohnehin keine Migranten aufnehmen, andere Staaten wiederum hätten nach „weiteren Einzelheiten“ gefragt. Deshalb werde die EU-Kommission am 11. Oktober eine Konferenz zur technischen Umsetzung der Vereinbarung veranstalten.