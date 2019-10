Rund hundert Aktivisten der Umweltgruppe Extinction Rebellion (XR) haben am Montag in Wien - parallel mit anderen Städten weltweit - für den Klimaschutz demonstriert. In der Bundeshauptstadt wurde um Punkt 12 Uhr die Kreuzung beim Platz der Menschenrechte besetzt. „Wir bleiben bis zur Auflösung“, kündigte ein Aktivist an - gegen 15 Uhr schritt die Polizei, die über die Aktion kurzfristig informiert worden war, dann ein und trug die Teilnehmer vom Platz.