Acht Jahre verbrachte der Angeklagte bereits in einer Anstalt – er wurde bedingt entlassen. Doch eine Besserung ist nicht in Sicht, so die Anklage, die auch am ersten Prozesstag am Landesgericht Linz auf eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher drängt. Allerdings wollen die Ankläger auch eine Verurteilung wegen der mehrfachen Vergewaltigung einer 18-Jährigen am 10. Jänner dieses Jahres und eines zweiten geglückten Sexüberfalls in der Silvesternacht erreichen. Zu diesen beiden Taten war Wolf Dieter G. aber nicht umfassend geständig. Zu den vorgeworfenen „Anbahnungen“ allerdings schon. Er erklärte Richterin Margit Kreuzer, dass er nur deshalb auf die Mädchen zugegangen war, weil er nach dem Konsum von Drogen unbändiges Verlangen noch Sex gehabt habe.