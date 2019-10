Die ÖVP-Landeshauptleute wollen sich nicht öffentlich äußern, welche Koalitionsvariante sie präferieren, und vertrauen auf Parteichef Sebastian Kurz (im Video bei der ÖVP-Wahlparty am Sonntag). Günther Platter, Johanna Mikl-Leitner und Hermann Schützenhöfer zeigten beim Bundesparteivorstand am Dienstag keinerlei Tendenzen in irgendeine Richtung. In dieselbe Kerbe schlug ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer: „Wir schließen niemanden aus. Wir laden alle Parteien zu Gesprächen ein“, meinte er nach der Sitzung. Unterdessen lotet der Parteivorstand der Grünen am Dienstag die entstandene Option einer Koalition mit der ÖVP aus.