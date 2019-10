Zwei Männer im Alter von 28 und 15 Jahren sind in der Nacht auf Montag auf dem Flugplatz Hohenems in Vorarlberg in zwei Hangars eingebrochen und haben Vorbereitungen getroffen, um unbefugt ein Privatflugzeug in Betrieb zu nehmen. Mit diesem wollten sie offenbar nach Amerika fliegen. Das Duo wurde von der Polizei gegen 5.30 Uhr auf frischer Tat ertappt.