Am Montagnachmittag wurde die Linzer Polizei zu einem vermeintlichen Ladendiebstahl in ein Geschäft in der Landstraße gerufen. Im Bereich der Vinothek des Geschäftes saß eine 41-jährige Weißrussin aus Leonding vorerst ruhig da und hatte zwei kleine Sektflaschen vor sich stehen. Doch plötzlich zog sich die Frau aus und schrie laut herum. Bei der Feststellung ihrer Identität wirkte sie erst nicht mit und schrie weiter herum. Doch später, legte sie einen Aufenthaltstitel vor.