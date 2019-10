Das rote Wien löst sich auf, verblasst zu einer Farbnote irgendwo zwischen Prinzessinnenrosa und Lotusblüte. Noch nie hat die Wiener SPÖ bei einer Nationalratswahl so ein schlechtes Ergebnis eingefahren wie am Wahlsonntag: Nur 28,1 Prozent der Wahlberechtigten gaben der Sozialdemokratie ihre Stimme, ein Minus von 6,4 Prozentpunkten. „Eine Bundeswahl ist eine Bundeswahl, eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl“, so Bürgermeister Michael Ludwig am Wahlabend. Andere in der Partei freuten sich, das einzig rote Bundesland Österreichs zu sein. Leugnen als eine Phase der Trauer.