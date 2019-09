Ein 53-Jähriger aus Kirchberg ob der Donau wandte sich am 28. September 2019, 05.50 Uhr früh an den Türsteher eines Linzer Lokals und gab an, er sei soeben in der Unterführung Hinsenkamplatz überfallen worden. Gegenüber den Polizisten gab der Mann, der eine blutende Kopfwunde aufwies und stark alkoholisiert war, an, er sei getreten und beraubt worden. Ein Unbekannter habe seinen Rucksack mit allen Dokumenten und 15 Euro Bargeld geraubt. Er wurde ins UKH Linz eingeliefert.