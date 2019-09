Fest steht: Die Klimakrise ist nicht nur in den Köpfen der Menschen angekommen, sondern mittlerweile auch spür- und sehbar. Schmelzende Gletscher in Tirol, sterbende Almen in Vorarlberg und tauende Permafrostböden in Salzburg fallen der zunehmenden Hitze zum Opfer. Im äußersten Osten ist der Neusiedler See akut vom Austrocknen bedroht.