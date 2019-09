Mit der Messerspitze voraus ist in der Nacht auf Freitag ein Tunesier in Wien-Brigittenau auf Passanten zugestürmt. Diese konnten der Attacke gerade noch ausweichen und die Polizei alarmieren. Der 34-Jährige wurde festgenommen. Die Waffe, ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser, lag in einem Mistkübel.