„Du hast es drauf“

„Ich erinnere mich, wie Matt LeBlanc gefragt hat: ,Was ist los mit dir?‘ Und ich sagte: ,Ich denke nicht, dass ich es draufhabe. Ich weiß nicht, was ich tue.‘ Und er antwortete: ,Du bist hier, entspann dich, du hast es drauf. Du hast diesen verdammten Charakter drei Jahre lang gespielt. Du arbeitest zu hart, das ist dein Problem. Du musst nicht so hart arbeiten, entspann dich‘“, berichtet Kudrow. Diese Worte habe sie sich daraufhin zu Herzen genommen und in die Tat umgesetzt. „Er hatte recht“, ist sie sich sicher.