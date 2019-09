Der italienische Premier Giuseppe Conte hat am Dienstag vor dem Senat die Parteien seines Landes zu einer ausgewogenen Debatte zum Thema Migration aufgerufen. „Schluss mit der Obsession für offene oder geschlossene Häfen!“, sagte Conte in Anspielung auf den rigorosen Einwanderungskurs von Ex-Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini. Seine Regierung werde ihre Einwanderungspolitik auf „mehreren Ebenen“ betreiben. So sollte das neue Kabinett aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten mehr Kooperationsabkommen mit den Herkunftsländern der Migranten abschließen und weiterhin aktiv die Schlepperei bekämpfen. Auch mehr Rückführungsabkommen sollten abgeschlossen werden.