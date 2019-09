Identität noch unklar

Der Pkw fing nach dem Zusammenstoß sofort Feuer - der Busfahrer sowie weitere Verkehrsteilnehmer versucht das Auto zu löschen, „doch der Lenker konnte nicht mehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden“, informierte die Polizei. Die Identität des Mannes war am Montagabend noch unklar: „Da es sich um ein deutsches Kennzeichen handelte, haben wir die Kollegen in Deutschland informiert“, so die Beamten. Zudem wurde eine Obduktion angeordnet.